Minimalismo extremo: jovem japonês assumidamente preguiçoso vive sem geladeira e armários

Um jovem japonês chama a atenção por seu estilo de vida minimalista ao extremo. A ideia de reduzir itens veio do fato do rapaz ser assumidamente preguiçoso e não querer limpar móveis, enfeites e outros pertences. No apartamento onde mora não há armários ou geladeira – o jovem compra os alimentos para consumo diário e não os guarda.



Outra forma inusitada de evitar locais para armazenamento foi a escolha de produzir suas próprias roupas, com compartimentos para celular, tablet, computador e cabos. Para Shibuya, o Japão conta com muita gente que sofre por falta de dinheiro e espaço para viver de maneira confortável. Ele acredita que a prática pode ser uma saída para economizar, diminuir a ansiedade e aproveitar melhor o tempo livre.