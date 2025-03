Monte Fuji: visitar um dos principais pontos turísticos do Japão custará mais caro

A visita a um dos principais pontos turísticos do Japão ficará mais cara. O reajuste nos ingressos para escalar o monte Fuji foi anunciado, nesta segunda-feira (18), dobrando o preço atual. A prefeitura de Yamanashi, onde fica a montanha, alterou de 2.000 ienes (aproximadamente R$ 77, na cotação atual), para 4.000 ienes (equivalente a R$ 155, no câmbio atual). O aumento ocorre com a chegada do verão, que costuma ser o auge de visitações, com o público subindo até o topo para assistir ao nascer do sol.

A medida financeira, criada em 2024, procura conter o turismo em massa na região , e também limita o acesso a 4.000 pessoas por dia em uma das rotas. Em um ano, o número total de visitantes no Fuji reduziu de 221 mil para 204 mil.