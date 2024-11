Movimento português busca impedir o aluguel por temporada para turistas em áreas residenciais

Moradores de bairros da região central de Lisboa, capital de Portugal , angariaram mais de 7.000 assinaturas para formalização do movimento “Casa para Viver”, que busca impedir ou reduzir o aluguel por temporada para turistas nas áreas residenciais da cidade. O setor do turismo é responsável por 17% do PIB do país, e o aluguel no centro da capital é, em média, de 300 euros (R$ 1.895 na cotação atual) — maior do que o piso do salário mínimo português .