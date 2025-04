Mulheres são 'engolidas' por lama e ficam com metade do corpo preso após carro atolar na China

Duas mulheres precisaram ser resgatadas após serem “engolidas” pela lama em Henan, na China. No vídeo, é possível ver o carro atolado na beira do rio e a dupla com metade do corpo preso no solo, após sair do veículo para tentar resolver o problema. As aventureiras foram salvas por outros viajantes que passavam pelo local. O incidente ocorreu durante um passeio para explorar as estradas de terra da região.