Museu japonês leva visitantes para os primórdios da tecnologia em imersão interativa

Um museu localizado na região central de Tóquio, capital do Japão , promete levar os visitantes para uma viagem no tempo, com um acervo recheado de objetos tecnológicos antigos da história da comunicação. Disquetes, câmeras e celulares antigos são alguns dos itens presentes no “Museu da Mídia Extinta”.



A proposta do museu é fazer com que os visitantes possam tocar e pegar os equipamentos, em um estímulo aos cinco sentidos. O local, que existe desde janeiro de 2023, aceita doações, o que gera um desconto no ingresso.