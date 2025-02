Músico chama atenção para as mudanças climáticas em apresentação na neve de Davos, na Suíça

O músico Yo-Yo Ma, conhecido internacionalmente, realizou uma apresentação na neve de Davos, na Suíça, para chamar atenção sobre as mudanças climáticas. Em uma montanha localizada acima da cidade, o artista tocou três canções em seu violoncelo e dedicou o concerto às geleiras. O número musical aconteceu enquanto líderes políticos de todo o mundo participavam do Fórum Econômico Mundial de 2025, na última semana. O evento movimenta as discussões sobre os desafios globais, inclusive os ambientais.