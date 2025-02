Nevasca histórica nos Estados Unidos surpreende moradores de diversas regiões

As nevascas que atingem diversas partes dos Estados Unidos chegaram a locais que raramente recebem o evento climático. Um vídeo mostra policiais em uma guerra de bolas de neve no Texas, região conhecida pelas altas temperaturas. A neve também atingiu a Louisiana e uma praia da Flórida. Segundo os meteorologistas, o evento acontece por conta de uma massa de ar frio, que normalmente fica perto do Polo Norte, mas se deslocou pela América do Norte, o que causou a tempestade .