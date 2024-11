Ônibus sem volante e táxis sem motorista: China aposta em modelos tecnológicos para mobilidade

Carros elétricos, ônibus sem volante e táxis sem motorista são inovações que já fazem parte da paisagem urbana da China. O país tem investido cada vez mais em modelos modernos e tecnológicos, reafirmando seu compromisso com a mobilidade sustentável. O Brasil, por sua vez, busca acompanhar essa evolução. Segundo Qu Yuhui, ministro de Relações Internacionais da China, no primeiro semestre deste ano, o Brasil se destacou como o maior importador de carros elétricos do país.