Paris recebe exposição inédita sobre a história da Disney

Paris recebe uma exposição que celebra "um século de histórias" da Disney , com uma coleção que vai dos primeiros esboços de Mickey Mouse até as inovações mais recentes do estúdio.



Entre os destaques, estão a página original do roteiro de Steamboat Willie (1928), um globo de neve usado por Julie Andrews em Mary Poppins (1964), ingressos originais da Disneylandia (1960) e livros de histórias gigantes de Branca de Neve e os Sete Anões (1937). No total, mais de 250 peças dos arquivos da Disney estão disponíveis para os visitantes, oferecendo uma viagem pelo legado do estúdio.



A exposição também apresenta os universos de Marvel, Star Wars e as inovações da Pixar, além de recursos de vídeo que relembram grandes momentos da TV e do cinema. A mostra ficará aberta até outubro.