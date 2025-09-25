Paris recebe exposição inédita sobre a história da Disney
A exposição apresenta desde os primeiros esboços de Mickey até os filmes da Marvel e Star Wars
Paris recebe uma exposição que celebra "um século de histórias" da Disney, com uma coleção que vai dos primeiros esboços de Mickey Mouse
até as inovações mais recentes do estúdio.
Entre os destaques, estão a página original do roteiro de Steamboat Willie (1928), um globo de neve usado por Julie Andrews em Mary Poppins (1964), ingressos originais da Disneylandia (1960) e livros de histórias gigantes de Branca de Neve e os Sete Anões (1937). No total, mais de 250 peças dos arquivos da Disney estão disponíveis para os visitantes, oferecendo uma viagem pelo legado do estúdio.
A exposição também apresenta os universos de Marvel, Star Wars e as inovações da Pixar, além de recursos de vídeo que relembram grandes momentos da TV e do cinema. A mostra ficará aberta até outubro.
Últimas