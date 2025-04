Pintura de Monet é vendida por valor recorde de R$ 160 milhões; conheça a história da obra

Uma obra do pintor Claude Monet (1840-1926) foi vendida por mais de R$ 160 milhões durante um leilão em Hong Kong. O valor, arrematado por um comprador anônimo, é o novo recorde entre as pinturas do artista . Chamado 'Ninfeias', o quadro tem 125 anos e permaneceu na família Monet por décadas após a morte do artista. Depois, fez parte de uma coleção particular e foi para leilão só recentemente.