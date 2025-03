Premiada ópera transforma teatro em praia e encanta público na Colômbia

Já imaginou ir a uma apresentação de ópera e se deparar com o palco cheio de areia? Na Colômbia, a premiada peça Sol e Mar atraiu o público pelo cenário inesperado que simula um dia normal à beira do mar .



O espetáculo, originário da Lituânia, faz parte de uma edição do Festival Não Convencional, uma iniciativa que visa realizar shows em lugares inusitados. Com mais de 30 artistas em cena, a apresentação aborda questões como as mudanças climáticas e os desastres ecológicos iminentes.