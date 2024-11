Premiê japonês Shigeru Ishiba é reeleito, mas terá dificuldade para governar

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, foi reeleito para o cargo, nesta segunda-feira (11), mas terá menos força para tomar decisões no governo pela primeira vez em 30 anos. Isso porque o Partido Liberal Democrata não conseguiu reconquistar o apoio popular depois de uma série de escândalos de financiamento político e do aumento da inflação. O premiê já se prepara para compromissos internacionais, como a Cúpula do G20, no Rio.