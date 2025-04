Presença rara! Família de leopardos-das-neves é registrada em penhasco no Paquistão

Um entusiasta da fotografia capturou imagens raras de uma família de leopaardos-das-neves em uma área próxima à segunda montanha mais alta do mundo, no Paquistão. Conhecida como "fantasmas das montanhas" devido à sua habilidade de camuflagem, a espécie está entre as criaturas selvagens mais esquivas do planeta. Para especialistas, o registro pode contribuir para a proteção do felino, que integra a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza.