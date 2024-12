Professores comemoram colocação de alunos em concurso nacional do Vietnã; assista

Dois professores viralizaram nas redes sociais por conta da reação emocionada que tiveram com a colocação de seus alunos em um concurso nacional de segurança no trânsito no Vietnã . Um dos estudantes conquistou o primeiro lugar e outro ocupou a terceira posição. A euforia foi tão grande que um dos educadores perdeu a sandália, que se quebrou enquanto ele corria pelos corredores da escola com o resultado em mãos.