Projeções em 3D iluminam pontos históricos durante festival na capital da Bulgária

Milhares de pessoas ocuparam as ruas de Sófia, capital da Bulgária, para acompanhar de perto o Festival Lunar das Luzes , que chegou à sua quarta edição com projeções impressionantes em 3D. Durante quatro noites, a cidade foi transformada em uma galeria a céu aberto, com instalações de luzes criadas por artistas de diferentes partes do mundo.



A programação iluminou pontos emblemáticos da capital, como a Galeria Nacional de Arte, a Biblioteca Nacional e o Teatro Nacional. As fachadas desses ícones culturais serviram de tela para exibições visuais imersivas, mesclando arte, tecnologia e arquitetura.