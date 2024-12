Quatro pessoas morrem e mais de 137 mil abandonam suas casas em maior inundação da década na Malásia

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 137 mil foram forçadas a abandonar suas casas devido às fortes chuvas que atingiram o norte da Malásia e provocaram a maior inundação da década. As autoridades locais temem que o número de desalojados continue a crescer, já que as chuvas intensas persistem e afetam ainda mais as regiões já atingidas.