Que susto! Urso rouba carnes de churrasco em piquenique no México; assista Família ficou completamente paralisada com a presença do animal selvagem, mas ninguém se feriu

Mundo Record News|Do R7 14/11/2024 - 11h37 (Atualizado em 14/11/2024 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share