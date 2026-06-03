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Trem tecnológico inspeciona ferrovias em alta velocidade

Sistema identifica defeitos nos trilhos e aciona manutenção em tempo real

News das 10|Do R7

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Um trem tecnológico na Itália está transformando a forma como as ferrovias são monitoradas.

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