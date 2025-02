Queda de guindaste de 30 metros deixa uma pessoa morta e sete feridas no Chile

Um guindaste, com quase 30 metros de altura, destruiu parte de um shopping no Chile neste sábado (25). Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas.



A queda do equipamento ocorreu sobre uma academia localizada na parte superior do prédio. Nos fundos do shopping, uma obra de um novo condomínio estava em andamento quando o guindaste desabou. Segundo a polícia, a vítima era o funcionário responsável por operar o equipamento.