Um homem fugiu durante o próprio julgamento em Joanesburgo, na África do Sul, na terça-feira (18). Onoshana Thando Sadiki, que enfrentava acusações de roubo e arrombamento, aproveitou um momento de distração dos policiais para escapar por uma janela do tribunal. Apesar do esforço, o fugitivo foi capturado no dia seguinte.