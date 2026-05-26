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Estudo desvenda mistério sobre característica marcante do T-Rex

Predadores dependiam mais das cabeças e mandíbulas robustas do que das garras, o que explica os 'bracinhos'

News das 10|Do R7

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Pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram detalhes sobre a evolução do famoso Tiranossauro Rex.

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