Estudo desvenda mistério sobre característica marcante do T-Rex
Predadores dependiam mais das cabeças e mandíbulas robustas do que das garras, o que explica os 'bracinhos'
Pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram detalhes sobre a evolução do famoso Tiranossauro Rex.
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