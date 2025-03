Ataque russo ao porto ucraniano de Odessa deixa quatro mortos

A Rússia realizou um ataque com mísseis balísticos contra o porto de Odessa, na Ucrânia, nesta terça-feira (11). A ofensiva matou quatro pessoas e provocou danos em um cargueiro com a bandeira de Barbados, segundo autoridades de Kiev.



A ação russa aconteceu depois que o governo ucraniano anunciou apoio a uma proposta americana de cessar-fogo de 30 dias e concordou em iniciar negociações imediatas com a Rússia.





A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou três mísseis contra o país, além de 133 drones de diversos tipos — 98 deles foram derrubados por unidades de defesa antiaérea.