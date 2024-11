Sobe para 205 o número de mortos em enchentes na Espanha

Pelo menos 205 pessoas morreram após fortes chuvas atingirem a cidade de Valência , na Espanha. A cidade de Paiporta, a cerca de 7 km a oeste do centro de Valência, já contabiliza 62 óbitos — três em cada dez pessoas que perderam a vida, até agora, viviam nessa localidade de 25 mil habitantes.



As chuvas e enchentes começaram na região sudeste do país na última terça-feira (29). O volume de chuvas que caiu na região de Valência em um dia era o total esperado para um ano inteiro— são mais de 400 litros de água por metro quadrado, de acordo com agência meteorológica local



A tragédia climática ocorreu por causa de um fenômeno meteorológico particular da Península Ibérica, chamado Dana (Depressão Isolada em Níveis Altos) ou gota fria. Esse fenômeno é frequente na Espanha durante o outono.



Caracterizada pela formação de uma área de baixa pressão nas camadas superiores da atmosfera, a Dana pode causar condições climáticas instáveis, resultando em chuvas intensas, tempestades e, em alguns casos, enchentes.



Inundações e mortos em Valência



Conforme o jornal El Periòdic, a atualização sobre o número de mortes foi confirmada pela Cecopi (Centro de Coordenação de Emergências e Operações). O Instituto de Medicina Legal de Valência mobilizou nove equipes forenses para os locais afetados pela Dana.



Essas equipes têm a responsabilidade de realizar a recuperação dos corpos e as análises necessárias.



Os juízes de serviço dos distritos judiciais impactados estão delegando esses procedimentos a especialistas e às Forças e Órgãos de Segurança do Estado, conforme informado pelo Superior Tribunal de Justiça da Comunidade Valenciana.



Este processo foi classificado como de “maior prioridade”, visando garantir que os restos mortais sejam tratados com respeito e eficiência.



Após a recuperação, os corpos serão encaminhados para a Câmara Municipal de Justiça de Valência, onde uma área do parque de estacionamento foi esvaziada e preparada para as autópsias e identificação das vítimas .



Além disso, a Feria Valencia foi designada para armazenar corpos. Após a realização das autópsias e identificação, os restos mortais serão transferidos para este local, de onde serão entregues às funerárias para familiares fazerem os enterros.



Paralisação dos transportes



As enxurradas provocadas pelo fenômeno arrastaram diversos carros, que acabaram empilhados. Os transportes terrestre e ferroviário foram interrompidos, e o tráfego marítimo também foi suspenso.



O aeroporto de Valência, que desviou cerca de 30 voos e cancelou mais de 40, retomou suas operações na quarta-feira (30).



Nesta sexta-feira (1º) é feriado na Espanha, e muitos cidadãos estão aproveitando o dia para refletir sobre os recentes eventos trágicos causados pelas fortes chuvas e enchentes. Com a devastação ainda fresca na memória, as comunidades se uniram em solidariedade às vítimas e seus familiares.