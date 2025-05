Sorvete de comida? Tailandesa faz sucesso ao transformar sobremesa em refeições comuns

Uma sorveteria tailandesa tem feito sucesso ao servir sobremesas com uma aparência que engana o cérebro. Inspirados na culinária oriental , os pratos aparentam refeições comuns. No entanto, os produtos são, na verdade, sorvetes em forma de outros tipos de comida. Responsável pelas criações, Sitanun teve a ideia de produzir o doce com aspecto realista que imita alimentos para fugir dos formatos habituais da sobremesa .