Superação: homem diagnosticado com autismo distribui abraços para entrar no livro dos recordes Arsenal Whittick, de 62 anos, enfrentou um longo tratamento para conseguir demonstrar afeição e abraçar até mesmo as próprias filhas

Mundo Record News|Do R7 05/02/2025 - 12h34 (Atualizado em 05/02/2025 - 12h34 ) twitter

