Tempestades de granizo assustam moradores de diversas regiões nos Estados Unidos

Tempestades de granizo pegaram moradores de surpresa e causaram danos em algumas regiões dos Estados Unidos , durante o último final de semana. A população de diversos estados, entre eles Tennessee, Carolina do Norte e Arizona, compartilhou nas redes sociais os flagrantes das grandes quantidades de pedras de gelo que forraram as ruas das regiões. Apesar de o país estar próximo ao início do verão , os meteorologistas afirmaram que o fenômeno costuma ser bem comum nesta época do ano.