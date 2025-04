Terapia diferente! Alpacas levantam o astral de idosos e crianças na Irlanda

Uma forma de terapia diferente com alpacas tem proporcionado alegria a diversas pessoas em uma cidade na Irlanda do Norte. Para ajudar no processo terapêutico , o fazendeiro Joe Phelan leva os animais para uma visita especial em lares de idosos e escolas.



Além de muito dócil, a espécie de mamífero camelídeo auxilia na distração dos pacientes e no comportamento de alunos que têm alguma deficiência, resultado reconhecido pelas professoras que atuam com as crianças. Com o sucesso das atividades, o fazendeiro expandiu o negócio e, além de 71 alpacas, agora conta também com duas lhamas.