Terremoto de magnitude 3,8 assusta moradores de Boston, nos Estados Unidos

Um terremoto de magnitude 3,8 foi sentido por diversos moradores de Boston, nos Estados Unidos , nesta segunda-feira (27). Segundo especialistas, o tremor também foi percebido em cidades do estado de Massachusetts e do Maine , região nordeste do país. Câmeras de segurança registraram o momento do abalo sísmico, que foi considerado fraco. Não há relatos de feridos ou danos materiais.