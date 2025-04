Trabalho de preservação no Benin garante o retorno seguro das tartarugas-marinhas ao mar

No Benin, país da África Ocidental , equipes de especialistas têm colaborado com o aumento da população de tartarugas marinhas . Todas as noites, eles patrulham as praias para proteger os ninhos e garantir que as tartarugas voltem ao mar com segurança. Em uma dessas patrulhas, a equipe chegou um pouco tarde, mas conseguiu garantir que uma tartaruga, que já havia colocado seus ovos , retornasse ao oceano sem problemas.



No passado, as tartarugas eram caçadas pelos pescadores da região, mas hoje, com a conscientização e o apoio da comunidade local, o cenário tem mudado.