Trote de mau gosto mobiliza dezenas de policiais e isola quarteirão de hospital nos EUA

Uma brincadeira de mau gosto mobilizou as forças policiais e isolou o quarteirão de um hospital no condado de São Bernardino, na Califórnia (EUA), nesta quarta-feira (12). As autoridades receberam uma ligação informado que havia um atirador no local.



O chamado fez com que dezenas de oficiais fossem deslocados para interditar as ruas do entorno e esvaziar diversas alas do centro médico. Após buscas, foi constatado que tudo não passava de um trote . Agora, os agentes tentam localizar o autor do telefonema que causou o transtorno.