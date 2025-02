Um túnel em construção no estado de Telangana, na Índia , desabou no último sábado (22). Oito operários estão presos no local. De acordo com os bombeiros, nenhum dos trabalhadores deu sinal de vida até o momento.





O governo de Telangana busca soluções com equipes de socorro e agências nacionais para resgatar os trabalhadores com segurança.