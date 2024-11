Veja imagens do complexo subterrâneo do Hezbollah descoberto por Israel no Líbano

O Exército de Israel divulgou imagens de um túnel de 800 metros de comprimento usado pelos terroristas do Hezbollah , no sul do Líbano, nesta segunda-feira (14). No local, foram encontradas armas, munições, mísseis e motocicletas. Segundo os israelenses, os terroristas “planejavam usar as motos para invadir aldeias no norte de Israel e atacar os moradores”. Nenhum integrante do Hezbollah estava no complexo.