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Aclamado filme sul-coreano chega aos cinemas brasileiros em outubro

'Hope' é estrelado por atriz de 'Round 6' e foi exibido no Festival de Cannes

News das 10|Do R7

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O filme Hope chamou a atenção no Festival de Cannes ao misturar suspense, mistério e ficção. A data de estreia nos cinemas brasileiros está prevista para 8 de outubro.

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