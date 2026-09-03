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Peru identifica centenas de lagos glaciais sob risco grave

Montanhas instáveis podem provocar enchentes e deslizamentos entre comunidades

News das 10|Do R7

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As mudanças climáticas têm acelerado o derretimento do gelo na Cordilheira dos Andes, no Peru, ampliando a ameaça de enchentes e deslizamentos.

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