Logo R7.com
RecordPlus

Filme premiado em Cannes ganha trailer e data no Brasil

Longa venceu o Grand Prix no Festival de Cannes 2026, o segundo mais importante

News das 10|Do R7

  • Google News

Foi divulgado o trailer do filme Minotauro, premiado com o Grand Prix no Festival de Cannes 2026. A nova produção chega aos cinemas brasileiros em 3 de dezembro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • cinema
  • festival-de-cannes
  • news-das-10

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.