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Nova coleira promete traduzir o que cães querem dizer

Empresa usa mais de 500 mil registros comportamentais para treinar algoritmo

News das 10|Do R7

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Uma empresa de tecnologia desenvolveu uma coleira inteligente que utiliza inteligência artificial para interpretar os latidos dos cães. O dispositivo analisa sons e comportamentos para ajudar os tutores a entenderem melhor as necessidades e emoções dos animais.

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