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Trailer de sucesso no Festival de Cannes é divulgado

Longa foi indicado em duas categorias no famoso evento anual de cinema

News das 10|Do R7

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A produtora A24 divulgou o primeiro trailer de mais um filme que promete ser um sucesso: Club Kid, que foi um dos destaques do Festival de Cannes em 2026.

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