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Rainha do pop lidera indicações ao MTV Video Music Awards 2026

Com 11 indicações, artista supera Taylor Swift e disputa prêmio de vídeo do ano

News das 10|Do R7

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Madonna lidera a lista de artistas indicados ao MTV Video Music Awards deste ano, com 11 nomeações. A cantora supera Taylor Swift, que aparece em segundo lugar.

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