Chile e México recebem campeonato de aura
Expressão virou sinônimo de tentar acumular carisma e respeito entre os jovens
Um novo fenômeno cultural está conquistando as ruas do Chile e do México. Conhecidas como "batalhas de aura", as competições têm ganhado popularidade entre jovens.
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