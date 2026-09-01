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Chile e México recebem campeonato de aura

Expressão virou sinônimo de tentar acumular carisma e respeito entre os jovens

News das 10|Do R7

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Um novo fenômeno cultural está conquistando as ruas do Chile e do México. Conhecidas como "batalhas de aura", as competições têm ganhado popularidade entre jovens.

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