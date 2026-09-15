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Filme de Jesse Eisenberg com Julianne Moore ganha trailer

Longa é apontado como um dos fortes candidatos ao Oscar 2027

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o trailer do filme "A Grande Estreia", produção da A24, que tem como protagonistas Julianne Moore e Paul Giamatti. Dirigido por Jesse Eisenberg, o filme está previsto para estrear no Brasil em 28 de janeiro.

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