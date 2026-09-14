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Tradicional festival reúne 51 balões na República Tcheca

Evento ocorreu entre os dias 2 e 6 de setembro em uma cidade medieva

News das 10|Do R7

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A oitava edição do Ballon Sky levou dezenas de balões de ar quente ao céu da República Tcheca.

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