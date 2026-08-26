Animação do famoso estúdio de 'Coraline' ganha trailer

Foi divulgado o trailer de 'O Bosque Selvagem', nova animação em stop motion do estúdio responsável por sucessos como 'Coraline' e 'Kubo e as Cordas Mágicas'.



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