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Animação do famoso estúdio de 'Coraline' ganha trailer

Filme gravado em stop-motion será lançado nos cinemas em outubro deste ano

News das 10|Do R7

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Foi divulgado o trailer de 'O Bosque Selvagem', nova animação em stop motion do estúdio responsável por sucessos como 'Coraline' e 'Kubo e as Cordas Mágicas'.

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