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Fruto do mar ajuda em vacina contra câncer de pele

Testes iniciais apontam segurança, enquanto próximas etapas medirão eficácia

News das 10|Do R7

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Pesquisadores da Universidade do Chile estão explorando uma nova abordagem para combater o melanoma maligno por meio de uma vacina inovadora.

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