Manifestação reúne robôs para criticar o uso descontrolado de IA
Protesto foi organizada para promover o debate sobre substituição do trabalho
Cerca de 30 robôs participaram de um inusitado protesto na capital da Polônia.
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