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Manifestação reúne robôs para criticar o uso descontrolado de IA

Protesto foi organizada para promover o debate sobre substituição do trabalho

News das 10|Do R7

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Cerca de 30 robôs participaram de um inusitado protesto na capital da Polônia.

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