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Adaptação de clássico dos videogames ganha novo trailer

Produção tem data de estreia marcada para o mês de outubro nos cinemas

News das 10|Do R7

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A adaptação cinematográfica de Street Fighter ganhou trailer e aumentou a expectativa dos fãs. O longa chega aos cinemas brasileiros em 15 de outubro.

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