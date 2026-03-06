Logo R7.com
Agência de atores de I.A. planeja universo digital em 2026

Polêmico estúdio preocupa sindicato de atores dos Estados Unidos

News das 10|Do R7

  • Google News

Um estúdio de inteligência artificial está causando polêmica com artistas dos Estados Unidos. Veja!

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • inteligencia-artificial
  • hollywood
  • cinema

