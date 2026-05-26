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Tailândia identifica nova espécie de dinossauro gigante

Animal pesava o equivalente a nove elefantes adultos, com cerca de 27 toneladas

News das 10|Do R7

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Cientistas tailandeses anunciaram a descoberta do maior dinossauro já encontrado no sudeste asiático. Os fósseis foram desenterrados no nordeste da Tailândia e revelaram um gigante herbívoro que viveu entre 100 e 120 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo.

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