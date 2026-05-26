Tailândia identifica nova espécie de dinossauro gigante

Cientistas tailandeses anunciaram a descoberta do maior dinossauro já encontrado no sudeste asiático. Os fósseis foram desenterrados no nordeste da Tailândia e revelaram um gigante herbívoro que viveu entre 100 e 120 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo.



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