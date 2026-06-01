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Trinta objetos contam 250 anos da história dos Estados Unidos

Peças ajudam a explicar como tudo foi construído ao longo dos séculos

News das 10|Do R7

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Como contar 250 anos da história dos Estados Unidos usando apenas 30 objetos? Esse foi o desafio aceito pelo maior complexo de museus do mundo.

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