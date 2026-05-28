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Projeto converte nutrientes da urina em substâncias que podem ser absorvidas pelas plantas

Próxima etapa da iniciativa é aplicar a tecnologia no plantio de mais de 4.000 árvores nativas no Reino Unido

News das 10|Do R7

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Uma startup do Reino Unido está ganhando destaque ao desenvolver uma tecnologia que transforma urina humana em fertilizante ecológico.

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