Estudo descobre por que pirâmide resiste a terremotos

Um novo estudo publicado na revista Scientific Reports revelou que a Grande Pirâmide do Egito possui um segredo de engenharia que faz com que ela resista aos efeitos devastadores dos terremotos.



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