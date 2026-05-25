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Estudo descobre por que pirâmide resiste a terremotos

Parte arquitetônica pode ter ajudado a reduzir a intensidade de tremores

News das 10|Do R7

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Um novo estudo publicado na revista Scientific Reports revelou que a Grande Pirâmide do Egito possui um segredo de engenharia que faz com que ela resista aos efeitos devastadores dos terremotos.

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